وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تفعيل التبادل الاقتصادي

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، سبل تفعيل التبادل الاقتصادي والاستثماري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تفعيل التبادل الاقتصادي والاستثماري.