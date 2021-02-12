جولة مفاجئة لرئيس «الدلتا للسكر» لمتابعة استلام البنجر من المزراعين

زار فجر اليوم الجمعة، الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة له وزارة التموين التجارة الداخلية والمهندس جلال الشرنوبى رئيس المصانع، للاطمئنان على انتظام العمل بالوردية الليلة بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل لاستقبال وأفران الجير وطبالى تفريغ البنجر وعنبر الغسيل وجهاز الانتشار والناقضات وغرفة التحكم الآلي وحتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لكافة العاملين بالمصانع مع الاهتمام بمنظومة السلامة والصحة المهنية وشدد على الاهتمام بكافة العمليات والنظم الخاصة بالحماية المدنية، حيث قام بالتفتيش على خط سير عمليات الإطفاء وكذا طفايات الحريق وعربيات الإطفاء.وأكد على الالتزام بكافة معاير الجودة وكل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج وقدم الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية موسم إنتاج عام 2021، وأكد على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من الساده المزارعين واستيعاب كافة الكميات الموردة كما أكد على تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات وذلك الكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبداء الشفافية وشدد على تسليم مستحقات المزارعين فى موعد أقصاه اسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.