سفر ووصول 21 ألف راكب بمطار القاهرة عبر 223 رحلة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 223 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 21 الف راكبًا بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 11388 راكبا بمختلف الجنسيات عبر 112 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 8800 راكب على متن 111 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.