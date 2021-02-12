فعاليات اليوم الترفيهي للجنة إعداد المناهج والمهرجان الإيبارشي بالقاهرة

أقيمت فعاليات اليوم الترفيهي التثقيفي للجنة إعداد المناهج والمهرجان الإيبارشي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وأعضاء اللجنة.تضمن اليوم زيارة قصر البارون، وكذلك زيارة كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، حيث قامت اللجنة بالصلاة داخل كابيلا الكنيسة، وكان في استقبالهم القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة.تضمن اليوم أيضًا استقال صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، لرئيس اللجنة وأعضائها، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، كما شجع نيافته اللجنة وأثنى على المجهود المبذول، مؤكدا على أهمية الانتهاء من إعداد المناهج والمهرجان في المواعيد المحددة لخدمة الكنيسة.