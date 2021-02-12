الأمن يضبط تشكيلين لسرقة لسيارات والمتاجر في الإسكندرية

نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات أمنية ناجحة، استهدفت لصوص المتاجر والسيارات في محافظة الإسكندرية وتقديم المتهمين محبوسين للنيابة العامة.وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، عن ضبط عصابة تخصصت في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.و أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية،لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 7 جرائم سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم سيئ النية، مالك كشك، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق.و نجحت الشرطة في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر،وأكدت تحريات ومعلومات وحدتي مباحث قسمي شرطة أول وثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 3 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ولهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة متنوعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى شخصين سيئي النية، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، ولهما معلومات جنائية.