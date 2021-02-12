رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعثة «بيراميدز» تصل مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى أبيدجان

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، استعدادا للسفر بعد قليل، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان في طريقهم لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة فريق بيراميدز عبر صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم 21 فبراير الجاري.

موضوعات متعلقة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

الصور

image description

الكشف الطبي على 1800 مواطن مجانا بدمياط

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

الأكثر قراءة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم