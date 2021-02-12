أسر شهداء بورسعيد في ضيافة الصوت والضوء

استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية أسر شهداء محافظة بورسعيد لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعبد الكرنك مجانا، وذلك في إطار اهتمام ودعم الشركة لأسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وقد صرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء، أن الشركة تهتم دائما بالدور المجتمعى نحوهم فالشركة تسعي دائما لاستضافتهم واستقبالهم في مناطق الشركة الخمسة الأهرامات، الكرنك، فيلة، أبو سمبل، إدفو.أشار عبد العزيز إلى أن استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوى القدرات الخاصة أصبح جزء هام في لائحة الشركة منذ سنوات قليلة في ضوء مسئولياتها المجتمعية.