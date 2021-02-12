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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري: إستراتيجية على المستوى القومي في مجال معالجة وتحلية المياه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:23 م
الدكتور خالد عبدالحي
الدكتور خالد عبدالحي
وائل القمحاوى
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ترأس الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، جلسة استماع للعرض التقديمى لوحدة البحوث الاستراتيجية بشأن الأبحاث والدراسات المقترح القيام بها من خلال مختبر وحدة بحوث تحلية المياه البحر والمياه لمواجهة العجز في الموارد المائية، كما تهدف تلك الوحدة إلى تكوين كيان بحثى فى تطوير مصادر المياه الغير تقليديه وخاصة في المناطق النائية باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

وتستهدف الدراسة البحثية والتطبيقية تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع وتخفيف الآثار البيئية الناتجة عنه وذلك من خلال تعاون الوحدة والمعاهد البحثية الأخرى ومنها معهد بحوث التغيرات المناخية واثارها البيئية ومعهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى والمعامل المركزية للرصد البيئي،  وذلك لبحث امكانية تنفيذ بعض الابحاث التطبيقية مع الوحدة مثل الزراعات السمكية وزراعه النخيل واشجار الزيتون وذلك لخدمة بعض مناطق الاستصلاح الزراعى الجديدة الجاري تنفيذها بما يخدم الخطة البحثية للمركز وكذلك الخطة التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري.

كما يتم حاليا بالمركز القومى لبحوث المياه ً إجراء دراسة تأثير تنوع مصادر الطاقة المستخدمة سواء تقليدية أو متجددة علي كفاءة إنتاجية التحلية واقتصاديتها، ومن ثم وضع خطط الإستراتيجيات العاجلة والضرورية على المستوى القومي في مجال معالجة وتحلية المياه، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات يمكن استخدامها لتقدير المتطلبات التشغيلية "العمالة، والاضافات الكيميائية، ومتطلبات الطاقة"، بالإضافة الى دراسة تأثير العوامل المحددة كالضغط ودرجة الحرارة ودرجة الملوحة لمياه التغذية الخاصة بالوحدة.
الري: إستراتيجية على المستوى القومي في مجال معالجة وتحلية المياه
الري: إستراتيجية على المستوى القومي في مجال معالجة وتحلية المياه
الري: إستراتيجية على المستوى القومي في مجال معالجة وتحلية المياه
الري: إستراتيجية على المستوى القومي في مجال معالجة وتحلية المياه

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