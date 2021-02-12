إثيوبيا تؤكد وقوع جرائم اغتصاب على نطاق واسع فى إقليم تيجراى

أكدت السلطات الإثيوبية أن عشرات النساء تعرضن للاغتصاب في إقليم تيجراي بشمال البلاد خلالالفوضى التي أعقبت صدامًا مسلحًا وقع العام الماضي وأطاح بالحزب الحاكم في الإقليم.وقالت وزيرة المرأة الإثيوبية فيلسان عبد الله، على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الخميس: "تلقينا التقرير من فريقنا على الأرض في منطقة تيجراي، وقد أكد الفريق للأسف أن الاغتصاب حدث بشكل قاطع ودون شك".ورغم تحدث شهود ومسعفين وموظفي إغاثة عن وقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق منذ بدء القتال في نوفمبر، فإن تعليقات فيلسان كانت أول تأكيد، لذلك من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.