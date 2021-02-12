الإمارات تسجل 3307 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 3307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 164551 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 342974 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 12 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 986 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3404 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 323191 حالة.