وصول جثمان الفنان علي حميدة إلى مسجد الفتح بمطروح (فيديو)

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان علي حميدة إلى مسجد الفتح بوسط مدينة مرسي مطروح، لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الجمعة.وتوافد عدد من أهالي مطروح علي مسجد الفتح لأداء صلاة الجنازة علي ابن البادية الدكتور علي حميدة الذي وفاته المنية عن عمر 74 عاما.قدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة العزاء والمواساة في وفاة الفنان الكبير على حميدة، داعيًا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته كأحد أعلام المحافظة.وتدهورت الحالة الصحية للفنان علي حميدة، وفور علم محافظ مطروح أرسل إليه فريقا طبيا للكشف عليه، وأثناء الكشف عليه توقف قلبه، ثم عاد للحياة مرة أخرى، وتم نقله على الفور إلى مستشفى مطروح العام، وبعد إجراء الإسعافات الأولية أسلم روحه عن عمر ناهز 74 عامًا.وتلقى علي حميدة الرعاية الطبية في معهد ناصر لمدة 23 يومًا بعد تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وبعد تلقيه الرعاية أصر على العودة إلى مطروح ليتلقى الرعاية في منزله.