مصرع عنصر من «قسد» فى حادث إطلاق نار بدير الزور

قتل أحد عناصرها، صباح اليوم الجمعة، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في ريف دير الزور الشمالي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلاً عن مصادر أهلية، بأن هجومًا بالأسلحة الرشاشة، استهدف صباح اليوم أحد مسلحى قسد أثناء وجوده في قرية السجر شمال دير الزور، ما أدى إلى مقتله على الفور.ولقى مسلح من قسد مصرعه وأصيب عدد آخر، أمس الأول، بهجمات متفرقة طالت تحركاتهم بالريف الشرقي لدير الزور والحسكة.