حبس عاطلين ارتكبا 7 وقائع سرقة متاجر بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر، حيث نفذا 7 وقائع سرقة، وطالبت النيابة بسرعة إبلاغها بتحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندريه، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذين من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 7 جرائم سرقة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهما "سيئ النية" مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.