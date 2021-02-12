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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفقًا للائحة.. 3 مواد منظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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يناقش مجلس النواب في الجلسة العامة،ى بعد غدٍ الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وحددت لائحة الشيوخ آليات تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك وفقا للمواد الآتية:

اولا: مادة 104

يخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

ثانيا: مادة 105

يعتبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

ثالثا: مادة 106

يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

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