وفقًا للائحة.. 3 مواد منظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ

اولا: مادة 104



ثانيا: مادة 105



ثالثا: مادة 106



يناقش مجلس النواب في الجلسة العامة،ى بعد غدٍ الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.وحددت لائحة الشيوخ آليات تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك وفقا للمواد الآتية:يخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.يعتبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.