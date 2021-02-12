موقع أمريكي يشيد بطريق «القاهرة- كيب تاون»: مصر تسعى لدفع عجلة التنمية

الحميد" الفضل للحكومة المصرية في تنفيذ خطة طموحة لتجديد شبكات الطرق والسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بهدف تعزيز العلاقات التجارية مع جيران مصر، مشيرًا إلى إنشاء شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر (4350 ميلًا) على مستوى البلاد تعمل على توسيع شبكات النقل السريع والسكك الحديدية في البلاد كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الأعمال وخلق بيئة صديقة للاستثمار.



كما وقعت مصر يوم 14 يناير مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لبناء شبكة سكة حديد كهربائية عالية السرعة تربط العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بالعلمين الجديدة على البحر الأبيض المتوسط، وأكد "عبدالحميد" في تصريحاته للموقع، على أن "هذه المشاريع تخدم البرنامج الحكومي لخلق مناخ موات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الأعمال التجارية وتحقيق التنمية المستدامة كجزء من رؤية مصر 2030".



فيما نقل الموقع عن مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق السريعة والمواصلات في جامعة القاهرة، قوله: "يعتبر طريق القاهرة- كيب تاون مشروعًا بارزًا سيحقق الربط البري ويزيد التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، موضحًا أن الطريق السريع الإفريقي العابر للحدود سيختصر وقت وصول البضائع المصرية إلى الأسواق الإفريقية خاصة المنتجات الزراعية، قائلاً "الطريق الإفريقي سيعطي دفعة كبيرة لجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية."



ولفت الموقع الأمريكي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا في عام 2019، بلغ 899 مليون دولار، و608 مليون دولار مع السودان، و550 مليون دولار مع كينيا، و173 مليون دولار مع جنوب إفريقيا، و144 مليون دولار مع إثيوبيا، وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسيمر طريق القاهرة - كيب تاون عبر تلك الدول الخمس.



وأضاف إنه وحسب وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى الكتلة الإفريقية إلى 2.8 مليار دولار في 2019، ارتفاعًا من 2.3 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف مع الدول الإفريقية، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).



وأشار الموقع أيضًا إلى المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 17 يناير الماضي، مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي مين، من جنوب إفريقيا، لمناقشة سبل تنشيط اتفاقية التجارة، والذي جدد فيه "دعم مصر الكامل للاتفاقية لأنها تمثل بداية واعدة لتحقيق التكامل القاري والتكامل الاقتصادي والتجاري المنشود للدول الإفريقية".



من جانبها، أكدت مديرة مكتب بنك التنمية الإفريقي بالقاهرة مالين بلومبرج، في أغسطس 2020 على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، إن الطرق عبر إفريقيا تساعد في تقليل التكلفة والوقت المرتفعين لنقل البضائع وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، حسب ما أشار إليه "المونيتور".



وقالت مديرة مكتب بنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، "يحرص البنك الإفريقي للتنمية على دعم طريق القاهرة- كيب تاون لأنه سيخدم أعدادًا كبيرة من الناس ويعزز حركة البضائع في مصر وأجزاء أخرى من إفريقيا"، مضيفة أن البنك يعتزم زيادة دعمه لقطاع النقل في مصر، بالتوازي مع الأولويات الأخرى التي حددتها الحكومة المصرية".



أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بمشروع طريق "القاهرة- كيب تاون"، ضمن خطة مصر لربط البلاد بدول الجوار، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يعد أطول طريق بري يربط بين مصر و10 دول إفريقية، في إطار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية ودعم الصادرات المصرية إلى إفريقيا.وأكد الموقع أن هذا المشروع يعطي دفعة كبيرة للحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار وتشجيع الأعمال التجارية، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة كجزء من رؤية مصر 2030.وكان وزير النقل كامل الوزير قد أعلن في بيان وزارته أمام مجلس النواب في أواخر يناير الماضي، إن وزارته تعمل على تنفيذ عدة مشاريع طرق للتواصل مع الدول المجاورة، منها طريق القاهرة ـ كيب تاون الجديد المخطط تنفيذه لربط مصر بالدول الإفريقية، والذي ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة فى اتجاه أسوان مارا بدول السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، وزامبيا، وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.وقال عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات في القاهرة، لـ"المونتيور" إن إدارة السيسي تحشد الموارد لمضاعفة صادرات مصر وتجارتها مع الدول الإفريقية، مضيفًا أن مصر تسعى إلى زيادة الصادرات إلى إفريقيا إلى 30 مليار دولار في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وسيساعد طريق القاهرة- كيب تاون الحكومة على تحقيق هذا الهدف.ونسب "عبد