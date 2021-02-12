النائبة هند رشاد تهنئ المصريين بفوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص، بعد فوز النادي ببرونزية كأس العالم للأندية قطر 2020، بطولة العالم للأندية على حساب فريق باليمراس البرازيلي بضربات الترجيح.وأكدت النائبة هند رشاد، أن تحقيق الأهلي المصري الميدالية البرونزية، لم يكن سهلا، فقد بذل الفريق كل ما لديه لإسعاد جموع المصريين بالفوز، مضيفة: استطاع النادي أن يحقق الفوز ويرسم البسمة على وجوه المصريين، فهو إنجاز تاريخي.وأضافت، الكره المصرية تعد من مصادر القوى الناعمة والتي يتكاتف فيها أبناء الوطن الواحد لتشجيع ومساندة بلادهم.