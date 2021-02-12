فريق التفاوض يتلقى التعليمات الأخيرة من الرئيس القبرصي قبل اجتماع 5 + 1

أطلع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أعضاء فريق التفاوض عن الجانب القبرصي اليوناني على آخر تطورات المشكلة القبرصية والاجتماع غير الرسمي 5 + 1 الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عقده، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس اليوم الجمعة.وقال كوشوس لوكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، إن "الرئيس نيكوس أناستاسيادس أبلغ أعضاء فريق التفاوض بأن معرفتهم وخبراتهم ستستخدم خلال عملية التفاوض بشأن المشكلة القبرصية".وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن فريق التفاوض هو نفسه الذي سبق وحضر المفاوضات التي جرت في كران مونتانا، وأن مفاوض الجانب القبرصي اليوناني أندرياس مافرويانيس حضر الاجتماع أيضًا.وأضاف أنه تم تشكيل فريق من الأكاديميين والخبراء القانونيين لتقديم المشورة للرئيس والمفاوض وفريق التفاوض بشأن بعض القضايا القانونية التي ستطرح.وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي حيث جرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.