بولندا تسجل 6379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 6379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و577 ألفا و36 حالة.وقالت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - إنه تم تسجيل 247 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و424 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و330 ألفا و127 شخصا، وذلك بعدما تعافى 6026 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.