ألمانيا: تسجيل 9860 إصابة جديدة بكورونا و556 وفاة خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا زاد بواقع 9 آلاف و860 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 2 مليون و320 ألفا و93 حالة.وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 64 ألفا و191 حالة وفاة بعد تسجيل 556 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.