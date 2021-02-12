ضبط 5437 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأثمرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5437 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 تجاوز السرعة المقررة، 207 مخالفة السير بدون تراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائي، 26 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.