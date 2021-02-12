مقترحات تشريعية لحماية العمالة المنزلية.. ومطالبات بتأسيس نقابة لها

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدمهم بمشروعات قوانين خاصة لحماية العمالة غير المنتظمة، لاسيما المنزلية، وحفظ حقوقهم ووضع قواعد ولوائح تنظم عملهم داخل المنازل التي يعملون بها، خاصة في ظل وجود العديد من الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة وارتكبت في حق الخادمات.حيث أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بشأن تنظيم العلاقة بين عامل المنزل وصاحب العمل، كما حددت حقوق وواجبات كلا منهم، لافتة إلى أن مصر فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم.وأضافت أبو السعد، في تصريحات صحفية، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، يتسبب في صعوبة أثبات الجريمة إذا ارتكبها كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو تحديد هوية المتهم، كما أنه قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.وأوضحت، أنه من الصعوبة أيضا أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل، وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة آخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة عامل المنزل.من جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حاليا ما زالت تناقش وضع الفئات المدرجة تحت مسمى العمالة الغير منتظمة وتنظيم عملهم بقانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن هناك توافق كبير بين الحكومة والبرلمان بشأن تلك العمالة سواء المنزلية أو المؤقتة، أو الخاصة بعمال التشجير.ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة جاهزة لمناقشة اي تشريع يتم التقدم به من قبل الحكومة أو النواب، وسيتم إضافته كتعديل في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن العمالة المنزلية كان قد تم طرحها في البرلمان السابق ولكن لم يتم التطرق للمناقشة الجدية نظرا لانتهاء الدورة السابقة.