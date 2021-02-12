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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تشيد بالتعاون مع بريطانيا في التكيف مع آثار تغير المناخ

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أشادت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالتعاون القائم بين البلدين مصر وبريطانيا في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، والذي يمثل أهمية بالغة وأولوية بالنسبة لمصر، وللدول الأفريقية، والذي تجسد في القيادة المشتركة بين البلدين لتحالف التكيف، الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" خلال قمة التكيف التي عقدت الشهر الماضي. ويأتي هذا الامر كامتداد للتعاون الناجح بين البلدين في قيادة تحالف التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ في إطار قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019.

وأشارت فؤاد الى الاهتمام الذي توليه الرئاسة البريطانية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف لموضوع التكيف، والذي أدرجته ضمن أولوياتها، آملةً فى الخروج بنتائج شاملة ومتوازنة تتضمن الاتفاق على تفعيل الهدف العالمي الخاص بالتكيف، والتعهد بدعم أنشطة وإجراءات التكيف بشكل ملموس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الافريقية للتكيف التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في باريس، بصفته رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الافارقة المعنية بتغير المناخ آنذاك نظرًا لما يمثله التكيف من أولوية بالنسبة لمصر وللقارة الأفريقية، وفي ضوء التزام مصر بدعم أشقائها الافارقة، وكانت مصر قد طلبت من الجانب البريطاني دعم المبادرة الأفريقية للتكيف بما يساهم في تفعيلها، مؤكدةً على ما تهدف إليه المبادرة من دعم قدرات الدول الأفريقية للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأعربت فؤاد عن تطلعها لقيام الجانب البريطاني بدعم البرامج والمشروعات والجهود المصرية لحماية السواحل المصرية وللإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مواجهة التهديدات الناجمة عن تغير المناخ.

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