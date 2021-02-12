حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازتهما كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها والاتجار بها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم الشرطة ثان، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى دائرة القسم من ضبط عاطلان، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، وذلك حال قيادتهما سيارتين ملاكى وحيازتهما أقراص مخدرة.وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من الأقراص المخدرة، وذلك حال قيامهما بعملية بيع وشراء الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.