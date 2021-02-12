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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتطوير وإزالة التعديات على حدائق الرى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة تطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لها بالمحافظات، ومنها قناطر الدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين، وذلك إطار خطة تطوير كافة الحدائق، بالإضافة إلى مراجعة جميع مراحل التطوير الجارية، وتطوير المباتى الإدارية والوقوف على أعمال تصنيع مهمات التطوير التي تتم ذاتيا، ومراجعة التصميمات النهائية لمحلات سور حديقة النيل التي سيبدأ العمل بها قريبًا.

وبدأت الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، الجمعة،  أعمال تطوير حديقه البحيرة من تركيب بردورات وتركيب مشايات انترلوك ومشايات زلطية، بالإضافة إلى أعمال إزاله التعديات والمباني المخالفه على أرض السكن الإداري بالمناشي، وحفر أساسات محلات سور حديقه النيل، وتطوير وتوسعة مدخل حديقة عفله والمشايات الملحقه بها، ولانتهاء من تصنيع قاعه أفراح نادي الرى وتطويره بمنطقة ابو الفدا.

كما يتم تنفيذ أعمال التطوير والصيانة داخل الصوب والمشاتل الزراعية من توسعة المسطحات المنزرعة وزيادة الإنتاج، وصيانة وتطهير فرع رشيد امام حديقه النيل، وأعمال قياس تصرفات الرياح البحيري، إستعدادا لإستقبال الزائرين عند اتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق، والتى تضم أشجارا فريدة ومعمرة ونادرة مثل النخيل المملوكي، وغيرها من الأشجار التي تبلغ عمرها أكثر من 100 عام.

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