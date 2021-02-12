انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة مزيدًا من التراجع المتتالى فى الأسواق على المستوى المحلي تأثرًا بالمستوي العالمي.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن عيار 18 سجل نحو 681 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 نحو 795 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 908 جنيهات.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب 6360 جنيهًا، وسجلت الأوقية العالمية انخفاض 1819 دولارًا.