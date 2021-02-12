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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 63 رحلة بمطار القاهرة اليوم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:04 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى - فاتن غلاب
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 63 رحله جويه بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من الدوحة، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، أمستردام، روما، موسكو، نيويورك، جوبا، أثينا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أر ربيل.

و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5339 راكبا، وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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