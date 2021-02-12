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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار مصر المحروسة للنشر٬ رواية "طيران" للروائي والمترجم محمد أ. جمال، الحاصل على جائزة أخبار الأدب 2017 عن رواية "كتاب خيبة الأمل".

وفي مقدمته للرواية يقول جمال: حاوَلتُ في مُسوَّداتٍ سابِقةٍ أن أحكي ما حدث في كتابٍ واقعيٍّ تاريخيٍّ، أو حتَّى في تحقيقٍ صحفيٍّ، ولم أفلِحْ قَطُّ؛ فلا وجود لدليلٍ مادِّيٍّ على ما أقول.

لا أحد يتذكَّر -أو يعترف بأنه يتذكَّر- غيري. حتى المواد التي عثرتُ عليها وحاوَلتُ استخدامَها (مثل تقرير د. بيتر عن حالة المهندس علي إسماعيل، وتدوينة الكاهنة، وردود المنتديات) وجَدتُها محفوظَةً بالمصادَفة في قاع وحدة التخزين بجهاز الحاسب القديم في منزل العائلة، لكن لم يَعُدْ لها وجودٌ حقيقيٌّ على شبكة الإنترنت.

لذا؛ هذه رواية. على الغلاف الخارجي في مكانٍ ما ستجد كلمة "رواية"، مكتوبة بخطٍّ واضِحٍ أنيق بالقُرب من عنوان الكتاب، سأحرص على التواصُل مع مُصمِّم الغلاف لأتأكَّد من وجودها هناك، واضِحةً صريحة.

ولأن هذه رواية؛ فأحداثها إذن خياليَّة. وبما أن هذه رواية؛ فبوسعي أن أحكي بمنتهى الأريحيَّة كلَّ ما حدث بالفعل، وما لم يحدث، وما دار في عقول الشخصيات حتى في أَشَدِّ لحظاتها حميميَّةً. وإن جاء أحدكم لِيَلومَني أو ليتَّهِمَني بالكذب سأهز كتفيَّ وأَمُط شفتيَّ وأقول: إنها رواية.

حتَّى الشَّخصيَّات، أبطالُ ما اتَّفقنا على تسميتها رواية، سافَرَ منهم مَن سافر، ومات مَن مات، وسُجِنَ من سُجِن. أمَّا مَن بقي منهم، واستطعتُ الوصول إليه، فيُنكِرُ كاملَ الإنكار ما أقوله، ويتَّهمني بالجنون. ربَّما أنا بالفعل مجنون؛ لا أظنُّ أن هناك ما يمنع أن أكون كذلك، أو ربما أنا في الحقيقة لستُ أنا.

أنا شخصٌ آخر أتوهَّم كَوْني أنا. ربَّما أنا لا أعيش في هذه اللحظة، ولا في هذا المكان. ربَّما لستُ إلَّا كلماتٍ في دفتر كاتِبٍ نصفِ موهوب. لا دليلَ على كينونتي ذاتها.

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