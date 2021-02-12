وزيرة البيئة تلتقي رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمبعوث رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، السيد "الوك شارما"، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون والتنسيق بين مصر وبريطانيا للعمل على إنجاح مؤتمر الأطراف، المقرر عقده خلال الفترة من الأول من نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2021 في جلاسجو، لضمان خروج المؤتمر بما نتطلع إليه من نتائج بحضور السيد "جيفري آدامز"، السفير البريطاني بالقاهرة، والسفير محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسفير محمد خليل، مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الخارجية والاتفاقيات متعددة الأطراف.وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء على أهمية الإعداد جيدًا لمؤتمر جلاسجو، من خلال عقد الاجتماعات التفاوضية التحضيرية، وإحداث تقدم بشكل متواز ومتكافئ على كافة مسارات المفاوضات معًا، مشيرةً إلى الصعوبات التي تعترض عقد الاجتماعات التفاوضية التحضيرية بالوسائل الالكترونية، وذلك لتواضع البنية التحتية الإلكترونية والرقمية بالدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، مما يعوق عملية التنسيق بين تلك الدول خلال المفاوضات.وأعربت فؤاد عن تفهمها للتحدي الذي تواجهه الرئاسة البريطانية لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ في هذا الصدد، حيث أن جائحة كورونا التي تعوق عقد الاجتماعات التحضيرية لم يكن يتوقعها أحد، ولم نتوقع أن تمتد آثارها إلى هذا المدى، مشيرة إلى أن مصر واجهت نفس التحدى فى رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ونجحت الجهود المصرية في الخروج من حالة التعثر التي واجهت المفاوضات وكادت تؤدي إلى تجميدها تمامًا، والتوصل إلى حل وسط.