بالأرقام.. أكبر أسواق الصادرات المصرية خلال 2020

حصلت «الدستور» علي دراسة صادرة عن جهاز الرقابة على الصادرات والوارادات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حول صادرات مصر، خلال عام 2020.وجاءت أكبر أسواق الصادرات المصرية كالتالي:سجلت الصادرات المصرية الى الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بقيمة بلغت ٢.٨٨٢ مليار دولار.بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني بقيمة ١.٧٠٠ مليار دولار.اما تركيا فقد سجلت المركز الثالث بقيمة بلغت ١.٦١٤ مليار دولار.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية ف المركز الرابع بقيمة بلغت ١.٥٥٦ مليار دولار.إيطاليا لتشغل المركز الخامس بقيمة بلغت ١.٢٦٨ مليار دولار.