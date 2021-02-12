حبس 3 كونوا عصابة لسرقة السيارات والمتاجر بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدتي مباحث قسمي شرطة أول وثالث المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة متنوعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى شخصين "سيئي النية"، مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية، لهما معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.