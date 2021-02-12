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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: تأهيل 992.4 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.

وانتهت الإدارات المركزية، الجمعة، من تأهيل وتبطين 992.4 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

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