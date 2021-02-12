رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
نفذ فرع ثقافة المنيا مجموعة من الورش تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تطويع خامة الجلد فى إخراج أعمال فنية متميزة باستخدم أنواع متنوعة من الجلود، ويقوم بالتدريب الفنانة آيات مصطفى على، والفنان وائل الشطبى، يذكر أنه يتم تقسيم المتدربين المتميزين لفرق، والفريق الفائز بنهاية الدورة يحصل على جائزة مالية قدرها "٤٠٠٠" جنيه كمساهمة من الهيئة لبدء مشروع صغير.

ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وتدريب جيل جديد يعمل على تنميتها ومساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة من خلال تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بفرع ثقافة المنيا وتستمر حتى ٢٨ فبراير الجاري بقصر ثقافة المنيا، لمدة أربعة أيام أسبوعيا، من الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة مساءا للفئة العمرية من سن ١٨: ٤٠ سنة.

كما قدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما منها فيلم عن عميد الأدب العربى طه حسين، وفيلم the Forest، بجانب مسابقة في المعلومات العامة عن الحضارة الفرعونية، وورشة فنية بعنوان إبداعات حرة قدمها بشير محمد سعد، كما نظمت مكتبه شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية التكنولوجيا في حياتنا" حاضرها رمضان محمد عنتر، وناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "نفرتينى أسطورة الجمال"، ناقشه مدحت عبد الحكيم، كما ناقش بيت ثقافة أبو جرج كتاب "قصة الميكروب" تأليف د. عز الدين فراج، ناقشه فرغلي علي.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: سأعلن خطة الامتحانات بنفسى بعد العرض على لجنة الأزمات

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

الصور

image description

حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

الكشف الطبي على 1800 مواطن مجانا بدمياط

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

الأكثر قراءة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم