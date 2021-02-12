انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

نفذ فرع ثقافة المنيا مجموعة من الورش تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تطويع خامة الجلد فى إخراج أعمال فنية متميزة باستخدم أنواع متنوعة من الجلود، ويقوم بالتدريب الفنانة آيات مصطفى على، والفنان وائل الشطبى، يذكر أنه يتم تقسيم المتدربين المتميزين لفرق، والفريق الفائز بنهاية الدورة يحصل على جائزة مالية قدرها "٤٠٠٠" جنيه كمساهمة من الهيئة لبدء مشروع صغير.ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وتدريب جيل جديد يعمل على تنميتها ومساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة من خلال تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بفرع ثقافة المنيا وتستمر حتى ٢٨ فبراير الجاري بقصر ثقافة المنيا، لمدة أربعة أيام أسبوعيا، من الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة مساءا للفئة العمرية من سن ١٨: ٤٠ سنة.كما قدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما منها فيلم عن عميد الأدب العربى طه حسين، وفيلم the Forest، بجانب مسابقة في المعلومات العامة عن الحضارة الفرعونية، وورشة فنية بعنوان إبداعات حرة قدمها بشير محمد سعد، كما نظمت مكتبه شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية التكنولوجيا في حياتنا" حاضرها رمضان محمد عنتر، وناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "نفرتينى أسطورة الجمال"، ناقشه مدحت عبد الحكيم، كما ناقش بيت ثقافة أبو جرج كتاب "قصة الميكروب" تأليف د. عز الدين فراج، ناقشه فرغلي علي.