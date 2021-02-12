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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية تعلن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام 2020 2021، والتي ستكون في الفترة من 16 2 2021 حتي 23 2 2021 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.

وللاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث يرجى الدخول على الرابط https:www.azhar.egquery?fid=104&fbclid=IwAR19AUDy_7aq8kkxOZiFjxH1nuS4XgGkFZmS9q1PD_aAAj4K-slDJRRM8kM
والبحث من خلال الرقم القومي.

من جانبه قال الدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية إن بعثات الأزهر الشريف إلى دول العالم تمثل رسالة عظمى لدوره الخارجي الذي يؤكد قيمة هذه المؤسسة ودورها الرائد على مختلف المستويات، كما أنه في ظل إستراتيجية مصر واهتمامها بالمواجهة الحاسمة للفكر المتطرف، وما تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف في هذا الشأن لبيان صحيح الدين ونشره بين الناس، فإن الأزهر يواصل إرسال مبعوثيه كل عام إلى دول العالم لنشر منهجه الوسطي، والقضاء على كل فكر أو تيار من شأنه أن يشوه صورة الدين أو يتخذ منه ستارا لتحقيق مصالح شخصية.

وأشار إلي أن عدد المبعوثين بلغ 710 مبعوثين، فيما يقرب من 60 دولة، حيث يستقبل المجمع طلبات الدول سنويًا، ثم يعلن عن مسابقة عامة للابتعاث ليتم اختيار أكفأ نماذج يمكن أن تمثل مصر والأزهر من مدرسي ووعاظ الأزهر الشريف، حيث يتم عقد اختبارات تحريرية وشفوية ثم مقابلات شخصية، ثم عقد دورات تخصصية وفكرية مركزة على احترام القوانين في كل دولة وتفنيد الشبهات التي تستغلها جماعات التكفير والإرهاب، إضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة مركزة على إظهار قيم التسامح والتعايش السلمي.

أوضح "عياد" أن الابتعاث أحد الموضوعات التي يولي الأزهر بقيادة الإمام الطيب الاهتمام الأكبر، وذلك بالنظر إلى المبعوث الأزهري على أنه واحد من الأدوات المهمة التي يعول عليها في الخارج لإثبات عالمية الدعوة الإسلامية من الناحية والتأكيد على الدور الريادي والدور المحوري للدولة المصرية على الصعيد العالمي.

وأضاف: من الشروط التي يضعها الأزهر في لخوض المتقدمين لمسابقة الابتعاث، أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الدين، وألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن 85%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا، بجانب أن يكون صالحا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقا لشهادة طبية معتمد، وألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر.

وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج، وألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة، والمرحلة الأولى من الاختبارات وهي الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، ليتم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، حيث روعي في هذه الاختبارات تكوين لجان من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ممن يجمعون بين الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية.

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