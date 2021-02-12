تفاصيل أول يوم تصوير لمسلسل روبي الجديد «العين التالتة»

بدأت النجمة روبي في تصوير أحداث مسلسلها الجديد "شقة 6 العين التالتة" والمنافسة من خلاله بموسم دراما رمضان 2021، وذلك بإحدى الكافيهات بالمعادي.وعلمت "الدستور" أن أول مشاهد روبي في العمل كان في منطقة المعادي، حيث ظهرت برفقة الفنان أحمد حاتم الذي من الواضح أنها ستقع في غرامة خلال أحداث العمل الذي يخرجه محمود كامل، وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021 عبر إحدى المنصات الإلكترونية وعدد من القنوات العربية والخليجية.ويضم العمل باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم الفنانة روبي، الفنان أحمد حاتم، الفنان هاني عادل، واللذان انضما مؤخرا لفريق العمل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة.