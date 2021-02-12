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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحركة الثقافية والفكرية بفرع ثقافة أسيوط، عقد اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر أحمد نادي بهلول، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت بين الفصحى والعامية، وقد تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية، حيث شارك الشاعر علي صديق، والشاعر ناجح جاد، والشاعرة هند مكرم، اختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، كما قدم قصر ثقافة أسيوط ورشة قصصية لفن كتابة القصة ضمن فعاليات اللقاء الأسبوعى لنادي القصة بأسيوط، برئاسة الأديب رأفت عزمي، وقدم عزمي ورشة قصصية لشرح الترقيم أو الترفيد، وهو نظام من الحركات والعلامات التي تستعمل في تنظيم الكتابة، وتستعمل علامات الترقيم في الفصل بين كلمات أو أجزاء من الجملة، وأن علامات الترقيم هي علامات ورموز متفق عليها توضع فى النص المكتوب بهدف تنظيمه.

أقامت ثقافة البداري ليلة أدبية بمشاركة نخبة من كبار أدباء الصعيد، ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بالبداري، برئاسة الشاعر صبرة سالم صبرة، بمقر ثقافة البداري، شارك بالملتقى نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بالقوصية والشاعر محمد دسوقي قبيصي، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أبوتيج، والشاعر محمد أبوشناب، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط، وبمشاركة متميزة لأدباء وشعراء أسيوط، منهم مصطفي حامد، بهاء توفيق، مؤمن الظني، ماهر مهران، عطيه أبو حراز، أحمد شافع، ياسر فراج ونخبة من مبدعي البداري والمواهب الشابة المتميزة في مجال الشعر والقصة القصيرة التي قدمت مجموعة من القصائد الشعرية التى تنوعت ما بين الفصحى والعامية، تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية الوطنية، منها والرومانسية كما شهد اللقاء بعض المربعات الشعرية.

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