طوكيو تسجل 307 حالات إصابة جديدة بكورونا

ذكر مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أنه تم تأكيد 307 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.وبذلك تقل حصيلة الإصابات اليومية عن 500 حالة لليوم السادس على لتوالي.وبلغ إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بدء الجائحة 105 آلاف و765، وذكر مسؤولون أن حالة 102 من المرضى في العاصمة حرجة.