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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تسجل 307 حالات إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أنه تم تأكيد 307 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وبذلك تقل حصيلة الإصابات اليومية عن 500 حالة لليوم السادس على لتوالي.

وبلغ إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بدء الجائحة 105 آلاف و765، وذكر مسؤولون أن حالة 102 من المرضى في العاصمة حرجة.

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