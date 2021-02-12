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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الغربية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بصعق كهربائي بقرية اميوط بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، ونُقل للمستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من مستشفى قطور باستقبال شاب يدعى "رامي. م. ن" في العقد الرابع من العمر، متوفي إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية اميوط بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات مصرعة نتيجة صعق كهربائي من محول كهربائي موصل بماكينة طحين.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات البلاغ.

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