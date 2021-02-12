قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بسفا مركز الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس، مكونة من 8 عيادات فى تخصصات فى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1346 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان.كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 99 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.