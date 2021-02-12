رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:49 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بسفا مركز الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس، مكونة من 8 عيادات فى تخصصات فى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1346 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 99 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)
قافلة طبية تكشف على 1300 مواطن بقرى الفشن ببني سويف (صور)

موضوعات متعلقة

وصول جثمان الفنان علي حميدة إلى مسجد الفتح بمطروح (فيديو)

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

الصور

image description

الكشف الطبي على 1800 مواطن مجانا بدمياط

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

الأكثر قراءة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم