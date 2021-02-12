محاضرات وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "نبذ العنف ضد المرأة" تحدث أبوالحجاج أبوالوفا عن العنف ضدد المرأة وأساليب التعامل مع المرأة وأن جميع الأديان تحرم العنف وتحث على الإحسان والمودة، وأن للمرأة دور هام في المجتمع يستحق الشكر والتقدير.بينما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحث على القراءة في الكتب السماوية" وأوضح محمد أحمد أول ما نزل من الله على رسوله إقرأ والحث على التعليم والقراءة وأهمية القراءة للفرد والمجتمع.أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقى ألقى قصيدة بعنوان "أطلق جنودك"، بجانب مناقشة كتاب بعنوان "بورسعيد بوابة التاريخ" للمؤلف محمد الشافعى، ناقشه حسب الله أحمد، وتحدث عن بورسعيد عبقرية المكان والموقع والتاريخ وقناة السويس رحلة الحلم الحقيقة ويوميات الملاحمة، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية كيفية التزيين بالصلصال تنفيذ صفاء حسن قرشي، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وقدمت "الرقصة النوبية".أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة لرسوم الأطفال "رسم مركب بالبحر" تنفيذ حجاجية خيري، وذلك باستخدام الألوان مع مراعاة الظل والأبعاد، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان "القرد والسلحفاة" سردها علي محمود.