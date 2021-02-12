البنك المركزي التشيكي يركز على مخاطر استمرار كورونا لفترة أطول

ناقش خبراء البنك المركزي التشيكي الآثار المحتملة والمخاطر لاستمرار الجائحة أكثر من المتوقع في أحدث توقعات البنك، بحسب محاضر من اجتماع لمجلس إدارة البنك نُشرت اليوم الجمعة.وفي حين أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة اعتبروا أن السيناريو البديل لانكماش مطول ناتج عن فيروس كورونا "متشائما كثيرا"، فإنهم دعوا إلى الحذر في زيادة أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وقال فوتك بيندا وتوماس هولوب إن هناك فرصة حقيقية أن الزيادات يمكن أن تبدأ العام الجاري ولكنهما حذرا من التحرك في وقت مبكر للغاية بعد أن تسببت المكاسب الأخيرة التي حققتها الكرونة وزيادة في معدلات السوق في بعض التشديد المتوقع في السياسية النقدية.وجاء في محاضر الاجتماع الذي عقد في الرابع من فبراير: " مجلس إدارة البنك قام بتقييم حالات الغموض والمخاطر للتوقعات الجديدة ووصفها بأنها جوهرية ورجح استمرار الجائحة لفترة أطول مما افترضها السيناريو الأساسي".