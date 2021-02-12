سقوط خلية إرهابية في حملة أمنية مشتركة بين ألمانيا والدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية، إنه تم اعتقال 7 أشخاص؛ للاشتباه بمحاولتهم صنع متفجرات والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بعد عملية أمنية مشتركة مع ألمانيا.ويُشبته بأن هؤلاء المعتقلين حصلوا على مكونات وعناصر تستخدم في صنع المتفجرات والأسلحة النارية.وقالت الشرطة الدنماركية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس: «نعتقد أن هناك أفرادا لديهم النية والمقدرة على ارتكاب هجمات إرهابية في الدنمارك».وأضافت أن 6 آخرين اعتقلوا في الدنمارك وسابعا في ألمانيا، فيما يتعلق بالقضية نفسها.