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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا ينظم «كوكب الشرق مشاهد لا تنسى»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافي بطنطا لمحافظة الغربية، أمسية شعرية وفنية تحت عنوان "كوكب الشرق مشاهد لا تنسى" وذلك في إطار الاحتفال بذكرى رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وأدار الندوة الشاعرة سماح مصطفى، بحضور الشاعر عز الدين خلاف، والإعلامي والشاعر محمد درة.

و قدم نادى السينما بالمركز فيلما وثائقيا عن حياة سيدة الغناء العربي احتفاء بذكرى رحيلها، بدأت الأمسية بنبذة عن حياة ام كلثوم، وولادتها لأسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهايرة، في مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، كان والدها الشيخ إبراهيم إمام ومؤذن لمسجد في القرية، ووالدتها فاطمة المليجي تعمل كربة منزل.

وتضاربت مصادر تاريخ ميلادها الدقيق، فبعض المصادر تشير إلى أن تاريخ ميلادها يعود لتاريخ 30 ديسمبر 1898، ومصادر أخرى ترجح أن ميلادها يرجع لتاريخ 4 مايو 1908 وهو المذكور في سجل مواليد المحافظة، عاشت العائلة في مسكن صغير مُشيد من طوب طيني، وكانت حالة الدخل المادي للأسرة منخفضة، حيث إن المصدر الرئيس للدخل هو أبيها الذي يعمل كمُنشد في حفلات الزواج للقرية، وأضافت إنه خلال عهد الملك فاروق منحت نيشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، ومنعت أغانيها من الإذاعة بعد ثورة الضباط الأحرار، إذ كانت تعتبر من مطربي العهد الملكي.

كما تعتبر أغنية "إنت عمري" هي أول أغنية تجمعها بالموسيقار محمد عبد الوهاب، وغنت "رسالة إلى عبد الناصر" في رثائه بعد وفاته.

واستمر عطاء ام كلثوم وعمرها حوالي 70 عاما تغنت فيه مئات الأغنيات والقصائد معبرة فيه عن كل حالات العشق، وعشق مصر، والعروبة، والعشق الإلهي، ومدح نبينا الكريم، اختتمت الأمسية بعرض لمواهب المركز فى الغناء أحمد أبو خطوة، وحنين الشاطر، ويوسف وليد، ومحمد مصطفى في استضافه لعازف العود الفنان مجدى حافظ ، بباقة من أروع واجمل ما تغنت به أم كلثوم  وتنوع رائع بين الغناء والشعر.

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