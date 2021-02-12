في ذكرى ميلادها.. ماري منيب أشهر حماة أحبها المصريون

"اسأليني أنا مدوباهم اتنين" جملة اشتهرت بها الفنانة الراحلة ماري منيب من فيلم "حماتي ملاك"، والذي يعد من أبرز إفيهات الفنانة التي حفظها كافة المصريين، وغيرها من الايفيهات الأخرى فهي من قالت "بلا نيلة " من فيلم اعترافات زوج، "إنتي جاية اشتغلي إيه" من مسرحية "إلا خمسة" مع الممثل الراحل عادل خيري،و التي تحل ذكرى ميلادها اليوم 12 فبراير.و اشتهرت ماري منيب بأدوار المرأة المتسلطة وعلى وجه الخصوص الحماة، التي دائمًا ما تتدخل في حياة الزوجين، بشكل يحول حياتهما لجحيم، بشكل يرسم البسمة على وجوه المصريين من خلال خفة ظلها في تقديم الأدوار التي لن ننساها مهما مرت السنين.ولدت الفنانة الراحلة في لبنان وقدمت مع أسرتها لمصر، وسكنت في حي شبرا بالقاهرة، بدأت كراقصة في الملاهي والموالد ومن ثم على المسرح في ثلاثينيات القرن العشرين، حين انضمت لفرقة الريحاني عام 1937، وتوالت أعمالها في السينما والمسرح.اشتهرت بدور الحماة وأشهر أدوارها:"حماتي ملاك، الحموات الفاتنات، حماتي قنبلة ذرية"، وعلى الرغم من قدرتها على رسم البسمة على الوجوه إلى أن في حياتها مآسي عديدة من بينها تخلي أسرتها عنها ورفضها للزواج من فوزي منيب، ولكن تزوجته وتعرضت منه للخيانة مع صديقتها، كما أنها تعرضت للألم الشديد حينما فقدت عبد الفتاح القصري، وتعرضه لفقدان الذاكرة والبصر ولكنها وقفت بجواره وساعدته قبل وفاته.وعندما توفت شقيقتها تزوجت زوجها بهدف تربية الأولاد، وبالفعل أشهرت إسلامها عام 1937، كما عاشت مع أسرة زوجها المسلم وحفظت بعض آيات القرآن الكريم.