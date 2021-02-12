ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في مطروح

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، مكون من 8 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه تقريبًا.