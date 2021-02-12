غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل هنا الزاهد الجديد على DMC

تنطلق قناة "dmc"، غدا السبت، في عرض أولى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، والذي يحتوي على ٩ حكايات منفصلة كل قصة تعرض في ٥ حلقات منفصلة.المسلسل يعرض على قناة "dmc" فى تمام الثامنة مساء، وتتم إذاعته على منصة "watch it" بالتزامن مع عرضه على القناة.ويتعاون مع هنا الزاهد في كل حكاية بطل جديد، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى.بالإضافة إلى حكاية "الجريمة لا تفيد"، ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغنى، وحكاية "المتخصصة"، ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبوذكرى.