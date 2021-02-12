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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بوحدات التدريب المتنقلة بالغربية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال الوحدة المركزية لمتابعة التدريب بديوان عام الوزارة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح الوزير أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب، وتشجيعهم لعمل مشروعات صغيرة وبالتالي خفض معدلات البطالة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية، على مهنة السباكة الصحية، بعد الانتهاء من الاختبار النظري والعملي لـ 10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة.

وأوضح فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية أن التدريب علي مهنة السباكة الصحية بدأ بـ 10 متدربين، وجاري التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتى كهرباء التوصيلات، والتفصيل والحياكة.

وقال: إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، مشيرًا إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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