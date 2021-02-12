بالورود والشوكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة

استقبلت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بعثة النادي الأهلي التي من المقرر أن تصل ظهر اليوم لمطار القاهرة، على متن رحلتها الخاصة رقم MS3201 القادمة من مطار الدوحة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وحصوله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.وحرصت مصر للطيران علي استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي علي متن الطائرة بالورود والشوكولاتة التي تحمل شعار الشركة والمارد الأحمر، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد.جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته، في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان.