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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قوى عاملة جنوب سيناء»: إصدار وتجديد 51 ترخيصًا لأجانب من جنسيات مختلفة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 51 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، في بيان اليوم الجمعة، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 220 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 66 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ7 شكاوي منهم، وتم تسوية 23 شكاوى وديًا، و10 شكاوي ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 30 منشأة، وإعادة التفتيش على 193 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 26 قياس وبحث 3 شكاوي.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت؛ للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

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