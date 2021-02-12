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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

فيما أعلن الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببنى سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع قد بلغ 22 ألف و841 رأس بواقع 20 ألف و394 رأس من الأبقار و2381من الجاموس و66 من الأغنام والماعز وذلك منذ بداية انطلاق الحملة في 6 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 10 من نفس الشهر فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

وأضاف مدير البيطري أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية وأن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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