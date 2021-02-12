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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العرض المسرحى «جزيرة الحياة» بثقافة أسوان

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض مسرحي للأطفال بعنوان "جزيرة الحياة" على مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" بفرع ثقافة أسوان، وذلك ضمن شرائح المسرح، بطولة سيف أسامة، يوسف أشرف، محمد محسن، مازن ياسر، شيماء رجب، مروة صالح، مينا صبحي، شفاء ماهر، تأليف حسام عبد العزيز، إستعراض شعبان محمد، ديكور حسن محمد، تنفيذ ديكور أحمد السودانى ومحمود كشك، إضاءة محمود فتحى وباسم محمد عيد، مخرج مساعد محمد موسى، إخراج محمد عبد المنعم محمد.

تدور فكرة العرض حول الطفل بليد الذي يكره العلم والتعليم فتظهر له مجموعة من الكتب الذي تخبرة عن كنز موجود في كهف الأماني داخل جزيرة الحياة، ولكن بشرط وهو أن يذهب مع الكتاب في رحلتة داخل الجزيرة، ويذهب بليد إلي الجزيرة للبحث عن كهف الأماني ويواجه بعض الصعوبات والمخاطر ولكن بمساعدة الكتاب ينتصر علي هذة الصعوبات إلي أن يفقد كتابه في نهاية الرحلة، وينجح في الأختبار الأخير ويطلب منه الحكيم طلب أمنيتة وجائزة لإجتيازه تلك المخاطر والصعوبات فيتمني أن يعود له الكتاب مرة أخرى.

جاء العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج عمرو حمزة مخرج، مهندسة الديكور نهاد السيد، الكاتب المسرحي بكرى عبد الحميد، مدير عام الفرع.

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